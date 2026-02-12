顔立ちに自信がないからといって、恋をあきらめる必要はありません。恋愛において大切なのは、完璧なビジュアルよりも「一緒にいて心地いい」「なんだか素敵」と感じさせる雰囲気です。実際に、第一印象や恋愛感情は顔立ちの整い方だけで決まるものではなく、清潔感や安心感、話しやすさといった“総合的な印象”によって形成されます。雰囲気は生まれつきではなく、意識と習慣で磨けるもの。つまり、誰でも努力次第で好印象を手に