オリエントスターはブランド75周年を迎え、スポーツコレクション「M42」から75周年記念モデル「M42 ダイバー1964 1st エディション F6 デイト 200m」を発表。3月5日に発売する。1964年に誕生した「オリンピアカレンダーダイバー」を再解釈したモデルだ。ブランドの歴史においてダイバーズの原点ともいえる1964年の「オリンピアカレンダーダイバー」に光を当て、75周年記念モデルとして現代に復刻。ヴィンテージの意匠を踏襲しつつ