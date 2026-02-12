大阪・読売テレビの松田陽三社長は１２日、同局内にて行われた「社長会見」に出席し、同局制作の日本テレビ系人気番組「情報ライブミヤネ屋」について言及した。この日、２０年近く続く同番組が９月いっぱいで終了することをＭＣの宮根誠司が生報告。これを受けて松田社長は「ミヤネ屋は、今年７月３１日で満２０年になります。情報番組の帯として月曜から金曜日、毎日お送りしている放送で、２０年も続けるのは簡単なこと