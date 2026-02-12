自然を全身で楽しもう！／養老渓谷春から夏の新緑の季節の粟又の滝。マイナスイオンで癒やされて養老渓谷は養老川に沿って深くえぐられた渓谷や点在する滝などの絶景をはじめ、渓流釣りやハイキングなどのレジャーも楽しめる人気の観光スポットです。養老渓谷のシンボルといえば名瀑・粟又の滝。高さ約30ｍ、全長100ｍという県内屈指の規模を誇り、幅の広い滝から末広がりにゆったりと水が流れ落ちるさまが美しい滝として知られて