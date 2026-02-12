静寂に包まれた隠れ家から望む自然が描く一大パノラマ／Café 水のほとり道路から一段下がった川べりに降り立つと別世界が広がっている移住先を探していた際、この景観に一目で心奪われたという店主の鹿島要子さん。当初は砂利だらけの川べりを、憧れのガーデナーであるターシャ・テューダー風に整えて楽んでいましたが、この景色を独り占めしているのはもったいないとカフェの開業を決意。セージグリーンの壁や建具が目を惹く