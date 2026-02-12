ミニストップは、「ブルーベリーヨーグルトパフェ」および「得盛ブルーベリーヨーグルトパフェ」を、2月13日(金)より、全国のミニストップ店舗で発売する。価格は税込594円。今回で3回目の発売となる「ブルーベリーヨーグルトパフェ」は、朝･昼･夜いつでも楽しめるように開発された、さっぱりとした味わいのパフェ。「得盛ブルーベリーヨーグルトパフェ」は、ブルーベリーを2倍使用したボリュームタイプとなっている。【画像を見る