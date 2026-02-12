【建コレ、情景小物】 7月下旬 発売予定 トミーテックは、ジオラマ「建コレ」と「情景小物」の7月新商品を公開した。 「建コレ」からは「建コレ039－4 円筒形ビル4」、「建コレ006－1R 農家F1R」、「建コレ081－3 小学校3」がラインナップ。また、「情景小物」からは「情景小物070－2 農機小屋と農機A2」、「情景小物128 ソーラーパネル」が発売す