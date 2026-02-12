信州産のスギやリンゴなどを材料に民間事業者と県が手掛けたオリジナルグッズが完成しました。下伊那郡・根羽村の「根羽スギ」で作られたネームプレートに…リンゴジュースなどを作るときの搾りかすが材料となったリンゴレザーを用いられたネームホルダー。そして、こちらのピンバッジには電子部品を作る工程で出たガラスの「は材」が使われています。12日披露された「信州オリジナルグッズ」