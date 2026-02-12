静岡･松崎町の雲見地区で、国道沿いの河津桜をライトアップするイベントが行われていて人気になっています。松崎町雲見を走る国道136号線の脇には、樹齢30年ほどの河津桜が100本ほど植栽されていて、まもなく見頃を迎えます。今回のイベントは、地元の観光協会が見頃の桜をライトアップして、地域の新しい名所を作ろうと初めて行ったものです。会場には、宿泊客や地元の方も訪れ写真を撮るなどしていました。また、この日限定で地