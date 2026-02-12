バッテリー、モーター、足回りを大幅強化BYDは、電動クロスオーバー『アット3』の改良型として『アット3エボ』を発表した。新しいバッテリーを採用したほか、前輪駆動から後輪駆動に変更したことで航続距離が大幅に伸びた。【画像】BYDの主力クロスオーバー車が大幅改良【BYDアット3エボを詳しく見る】全17枚アット3エボではバッテリー容量が60.5kWhから74.8kWhに拡大。モーターの配置変更と相まって、WLTPサイクルの航続距離は4