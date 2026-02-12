気象台は、午後5時43分に、なだれ注意報を深川市、秩父別町、北竜町、沼田町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・深川市、秩父別町、北竜町、沼田町に発表（雪崩注意報） 12日17:43時点石狩、後志地方では、風雪や高波に注意してください。空知地方では、大雪やなだれに注意してください。石狩、空知、後志地方では、落雷に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■深川市□なだれ注意報