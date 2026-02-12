日本サッカー協会は12日に都内で理事会を開き、J2札幌の菊地直哉コーチ（41）、関西福祉大の中田洋平監督（42）に日本代表やJリーグの指揮に必要な指導者プロライセンスを認定した。菊地コーチは現役時代に磐田、新潟、大分、鳥栖、ドイツ2部イェーナなどでプレー。J1通算236試合7得点、J2通算62試合0得点をマークした。