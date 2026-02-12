逮捕された悪質水道業者のリーダー格とみられる男が「もうけたければ多く金をとってこい」などと、実行役に指示していた疑いがあることが分かりました。水道工事業の佐田大希容疑者（30）は2025年、トイレの修理を依頼した大阪市の男性に高額な工事代金を請求し、現金20万円などを脅し取った疑いなどが持たれています。佐田容疑者は悪質水道業者のリーダー格とみられ、実行役の牧谷龍真被告（26）と増田拳志郎被告（28）に「客はゴ