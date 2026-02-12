侍ジャパンに追加招集された楽天・藤平尚真投手（27）がシート打撃に登板。今季初めて打者と対戦し、23球で被安打2に封じた。WBC球を使い、ボール球が12球あったが「ボールがどういう風に動くのか、どうやって滑るのか、バッターに投げて確認したかった。自分の中では上出来かな」と振り返った。西武・平良の辞退とともに追加招集が決まった。元々、WBC出場を目指し、オフはWBC球で練習を継続。キャンプ中はNPB球で調整してい