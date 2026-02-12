去年のプロ野球ドラフト会議で東北楽天イーグルスから2位指名を受けた美郷町出身の伊藤樹投手が先月、宮城県での新人合同自主トレーニングに参加しました。あこがれのプロの世界のマウンドで日本一へ。伊藤投手に、勝利にかける思いを聞きました。美郷町出身の伊藤樹投手。ドラフト2位で楽天イーグルスに指名されたルーキーです。先月の新人合同自主トレーニングでは体作りや投げ込みを徹底し