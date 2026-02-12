来月行われるWBC＝ワールド・ベースボール・クラシックの日本代表に選ばれていた秋田市出身、阪神タイガースの石井大智投手の出場辞退が発表されました。石井投手は11日の紅白戦で脚を痛めていました。秋田市出身で阪神タイガースの石井大智投手は来月行われるWBCの日本代表メンバーに選ばれていましたが、11日、阪神の沖縄キャンプでの紅白戦で左脚を痛め、診断の結果、「アキレス腱損傷」と