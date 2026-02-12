新潟市は、女性のスカート内を撮影しようとしたとして刑事処分を受けた男性教諭の懲戒免職処分を発表しました。市によりますと、12日付で免職処分となったのは新潟市立新津第二中学校に勤めていた男性教諭（44）です。教諭は去年10月4日夜、新潟駅構内の上りエスカレーターで、前方に乗っていた成人女性のスカート内にスマートフォンを差し向け動画を撮影しようとしたということです。目撃者が警察