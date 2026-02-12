ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート男子1000メートル決勝が北京時間2月12日に行われ、中国の寧忠岩が1分7秒34の記録で銅メダルを獲得し、中国選手の同種目における最高成績を更新しました。（提供/CRI）