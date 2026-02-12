中国の王毅外交部長は2月11日、ハンガリーの首都ブダペストでシーヤールトー外務貿易相と会談しました。王外交部長は席上、「中国とハンガリーは両国指導者の戦略的指導の下、相互尊重、平等、互恵ウィンウィンを堅持し、新時代の全天候型の全面的な戦略的パートナーシップを構築し、新型国際関係の手本となった。中国企業はハンガリーで投資・事業を展開し、ハンガリーの経済発展と民生改善を強力に促進し、人々に確実な幸福をも