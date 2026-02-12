片岡愛之助の愛車どんなモデル？2026年1月16日、歌舞伎役者で俳優の片岡愛之助さんが自身のブログを更新。愛車のハーレーとともに過ごした様子を報告しました。片岡さんはどのような愛車に乗っているのでしょうか。「本日は休演日」と題したブログには、「朝から久々にブレイクアウト君と走りました」とつづられ、愛車の写真がアップされています。【画像】超カッコいい！ 「片岡愛之助」と「高級バイク」を画像で見る（39枚）