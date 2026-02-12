ASIAN KUNG-FU GENERATIONが、ニューEP『フジエダ EP』を3月25日にリリースする。 （関連：ASIAN KUNG-FU GENERATION、HEY-SMITH、KANA-BOON…フェスで存在感を放ち続ける3バンドの“周年への軌跡”） 同EPは、静岡県藤枝市内に建設された滞在型音楽制作スタジオ『MUSIC inn Fujieda』でレコーディングした全4曲を収録。『MUSIC inn Fujieda』は、インディペンデントに活動するミュージシャンやア&#