初実戦で先発マウンドに上がった奥川は2回4安打3失点ヤクルトは12日、沖縄・北谷で今季初実戦となる中日との練習試合を行い、1-4で敗れた。先発した奥川恭伸投手は2回4安打3失点、1奪三振1死球。“初陣”を白星で飾れなかった池山隆寛監督は、7年目右腕の課題を指摘した。奥川は初回、先頭の福永に安打を許すと、続く田中は死球。暴投で先制を許し、石川昂の中前適時打でいきなり2点を失った。2回には1死から樋口に中越え三塁