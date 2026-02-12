東京ディズニーシーは、4月15日（水）から6月30日（火）までの間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」を開催。3度目となる今年はディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』の雰囲気を感じられるデコレーションやスペシャルメニュー、スペシャルグッズが加わる。今回は『レミーのおいしいレストラン』注目グッズを紹介する。【写真】『レ