◆ソフトバンク春季キャンプ（12日、宮崎）たかが3日間。されど、3日間だ。5月に86歳となる王貞治球団会長が、宮崎春季キャンプの視察を第3クール最終日の12日に終えた。昨年末に体調を崩した影響から、今年のキャンプ第1、2クールはC組（3軍中心）が練習を行う福岡県筑後市のファーム施設で始動。A、B組（1、2軍）がキャンプを行う宮崎へは今クールの10日に合流したばかりだった。このわずかな期間をできる限り有意義に過