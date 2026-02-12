3人が前のめりで笑顔のショットテレビ全盛の昭和期に活躍した「イモ欽トリオ」の近影が公開され、「懐かしい」と大反響を巻き起こしている。イモ欽トリオは、1981年4月からフジテレビで放送された「欽ドン!良い子悪い子普通の子」にレギュラー出演していた山口良一(ヨシオ)、長江健二(フツオ)、西山浩司(ワルオ)の3名で結成されたユニット。デビュー曲「ハイスクールララバイ」は160万枚のミリオンセラーを記録した。「結成