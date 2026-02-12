遠藤航の負傷にリバプールファンは心を痛めている。２月11日に開催されたプレミアリーグ第26節のサンダーランド戦で、リーグ戦では今季初めて先発した遠藤は62分、クロスをクリアした際に左足首あたりを負傷。一度は起き上がって数分間プレーを続けたものの、再び倒れ込んで、69分に担架に乗せられて交代となった。アルネ・スロット監督は試合後、「怪我は良くなさそうだ。残念ながらかなり長い間離脱するだろう」とコメント