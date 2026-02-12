広島電鉄は比治山エリアと市内中心部をつなぐ路面電車の新たな循環ルートが、来月２８日に開業することを発表しました。 新たなルート「循環線」は既存の２路線を南区の的場町交差点でつなぎ、約７ｋｍ２１の電停を循環します。 広電本社前を起点として皆実町六丁目方面へ運行する内回りと、紙屋町方面へ運行する外回りの２ルートを走ります。 これにより、中区の八丁堀・紙屋町エリアと南区の比治山エリアが