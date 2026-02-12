新潟市教育委員会は12日、新潟市内の中学校に勤務する44歳の男性教諭を懲戒免職処分としたと発表しました。 男性教諭は2025年10月、新潟駅のエスカレーターでスマホを使って女性のスカート内を動画で撮影しようとしたとして、罰金30万円の略式命令を受けていました。