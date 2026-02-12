ＪＲ新札幌駅の改札内で２月１１日夜、天井の一部が落下する事故がありました。この事故によるけが人はいません。一部が剥がれ落ちた天井。ＪＲ新札幌駅の改札内コンコースで１１日午後８時４５分ごろ、およそ３メートルの高さから天井の一部が落下しました。落下したのは、幅３０センチ・長さ５０センチ・厚さ１．２センチ・重さおよそ１．４キロの天井材で、けが人はいません。ＪＲ北海道は天井内部の漏水が原因とし