「阪神春季キャンプ」（１２日、宜野座）阪神の坂本誠志郎捕手が１２日、「左アキレス腱の損傷」のため、３月のＷＢＣ日本代表を辞退した、チームメートの石井大智投手にについて思いを語った。「大智の気持ちは誰にもわからないと思う。僕らが悔しいだろうって憶測でしかものは言えない」と右腕の心境を思いやった坂本。それでも「一緒に出たかったし。抑えたかった」と率直な思いは明かした。ケガの状況からも長期離脱は