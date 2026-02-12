お笑いコンビ・ナイチンゲールダンスの中野なかるてぃん（31）が、9日深夜放送のTBS系『バナナマンのしらバナ！』（深0：06）に出演。由緒ある家系を明かし、スタジオを驚かせた。【写真】M-1の敗者復活にも出場したナイチンゲールダンスナイチンゲールダンスは、NSC東京校22期を首席で卒業したヤスと中野による若手コンビ。番組では中野について、一橋大学法学部卒業で、江戸時代から7代続く医者一家の一人息子であることが