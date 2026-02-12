日本ハムは１２日、１軍キャンプ地の沖縄県名護市でスカウト会議を開いた。全体で約１６０人の候補をリストアップ。高校生が約半数を占めた。１５人ほどが１位候補に挙がったといい、木田優夫ＧＭ代行は「本当にドラフト１位になる可能性がある選手も、去年より名前が挙がった」と説明。全体的に投手、野手の割合も偏り無く「割といろんなポジションの選手がいろんなところで名前が挙がってきている」とした。