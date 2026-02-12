日本ハムは１２日、１軍キャンプ地の沖縄県名護市でスカウト会議を開いた。全体で約１６０人の候補をリストアップ。高校生が約半数を占めた。１５人ほどが１位候補に挙がったといい、木田優夫ＧＭ代行は「本当にドラフト１位になる可能性がある選手も、去年より名前が挙がった」と説明。全体的に投手、野手の割合も偏り無く「割といろんなポジションの選手がいろんなところで名前が挙がってきている」とした。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ぼる塾 酒寄希望が第2子妊娠
- 2. 「戦死ヘルメット」ウ選手が失格
- 3. 【フィギュア】ペアりくりゅう「万一のために」2人ともスペア靴で刃こぼれ回避 金へ加速
- 4. 二宮 ボイトレは1回も「ない」
- 5. 「人殺しに会わせない」娘が罵倒
- 6. セブン おにぎりなど値上げ開始
- 7. 平手&神尾の結婚生活 憂慮の声
- 8. 高梨沙羅への「失礼質問」物議
- 9. 「やせ薬」の恐ろしすぎる副作用
- 10. 元ミス東大の行動がSNSで波紋
- 1. 「やせ薬」の恐ろしすぎる副作用
- 2. 「こんな立場に置かれたくなかった」 銅メダル獲得直後に「浮気」告白のノルウェー選手、復縁切望も...元恋人は「許せない」【ミラノ五輪】
- 3. 【独自】父親が運転手らを提訴へ 損害賠償は数億円規模 無免許運転で逮捕も… 女児タイヤ直撃
- 4. 敵対Gの父母襲撃か 少年11人逮捕
- 5. 東京の路上で切りつけ 犯人逃走
- 6. 中3行方不明 情報提供は100件超
- 7. 脅迫男逮捕 聞いたことない流れ
- 8. 内科検診の女児 数十人を盗撮か
- 9. 創価学会が震える強烈カウンター
- 10. 人だとは思わなかった 事故否認
- 1. 「人殺しに会わせない」娘が罵倒
- 2. 元ミス東大の行動がSNSで波紋
- 3. 「泣き方おかしい」心疾患が判明
- 4. 「高市政権の支持率下がる」賛否
- 5. 参院立民、公明と統一会派見送り
- 6. 下着姿など撮影? 女性だましたか
- 7. 中道階氏、党名変更の可能性に言及
- 8. エプスタイン文書に日本人の実名
- 9. 高市首相に「意地悪でごめんね」
- 10. 結婚半年で夫がうつ病 妻の苦悩
- 1. フィジーでHIV感染急増 国際懸念
- 2. 蘭代表がファスナーを…美しい
- 3. スノボ女子 韓選手の行動話題に
- 4. ハニートラップ工作の可能性浮上
- 5. 台湾統一なら「日本が軍事目標」
- 6. カナダ学校銃撃 容疑者は18歳女
- 7. 対中制裁したら…皮肉な現実に
- 8. ゼレンスキー氏 失格選手に敬意
- 9. 「迷惑走行」で五輪メダル消えた
- 10. カナダ銃撃 容疑者は中退した女
- 1. セブン おにぎりなど値上げ開始
- 2. ノジマ 初任給40万円に引き上げ
- 3. ねるねるねるね V字回復の復活劇
- 4. 楽天の赤字が1778億円に 7年連続
- 5. 「コストコ行かなくなった」の声
- 6. 「住宅ローン」金利1%時代が到来
- 7. 「新幹線が4割引に」本当だった
- 8. 意外と知らないイオンペイの進化
- 9. NHK契約 スマホは義務ないのか
- 10. PayPay米国進出 Visaと契約締結
- 1. リモートワークや会議に最適。疲労感が少なく相手にも声がはっきり伝わる「ボイスに特化したイヤホン」
- 2. 視界の6割をカットし集中力を高めるノイキャンヘッドフォン「WEAR SPACE」一般発売
- 3. 世界のスマホ 4台に1台はiPhone?
- 4. 【写真記事】モバイルブロードバンド天国へ！海外で進む高速サービスにみる日本との格差
- 5. 東京〜大阪間が破格の500円、圧倒的にリーズナブルな夜行バスの「ワンコインシート」
- 6. 最小限の強化とボムで華麗に攻略！謎解きが楽しめる「ボンバーマン道場」
- 7. 2ちゃんねる 実態をGoogleが暴露
- 8. iPhone4Sを"月額5円"で使う方法
- 9. Pepperが3分の1の価格で購入できる？！ソフトバンクが「いい買物の日」の目玉商品を紹介――メイプル超合金の爆笑ゲストトークも開催【レポート】
- 10. モバイルバッテリーの条件は、これからは大容量から本体の「急速充電」＆「PC充電」対応へ
- 11. 開催まで１年の「COP15」予想される国家間の駆け引き
- 12. ポケモンGO：No.574 ゴチム入手方法・色違いと対策 (大人のポケモン再入門ガイド)
- 13. App Storeで「星3以上をつけないと使用できない詐欺アプリ」が発見される
- 14. 川口春奈さんが記者としての初スクープ！？JCBグループのセキュリティ対策に驚きの表情
- 15. おびただしい数のムクドリが夕空を覆う、息をのむほど美しいシルエット：ある写真家がとらえた「黒い太陽」のある光景
- 16. App Store & iTunesギフトカードとApple Storeギフトカードが統合された「Apple Gift Card」が日本でも販売開始！割引・増量キャンペーンに期待
- 17. 「α」で空撮、ソニー製ドローン「Airpeak S1」のすごさと意外な“親戚”
- 18. ドローンの免許制に備えて「DJI Camp」でライセンスを取得してきた！ 知っておくべき制度改正前のあれこれを徹底解説（後編）
- 19. ペルチェ素子でスマホ冷却するサンワサプライ『スマホクーラー』使った結果
- 20. 東京・足立区に毎日来店しても飽きない「おにぎりBG′s」が12月22日にオープン、常に約15種類のメニューを販売
- 1. 「戦死ヘルメット」ウ選手が失格
- 2. 【フィギュア】ペアりくりゅう「万一のために」2人ともスペア靴で刃こぼれ回避 金へ加速
- 3. メダルが…中国選手の妨害に激高
- 4. 高梨 メダル直後発した2人の名前
- 5. 不正防止 日の丸飛行隊に追い風?
- 6. サンテレビ阪神担当、決勝逃す 男子モーグルの藤木豪心
- 7. 失格の中国選手「私は謝った」
- 8. 高梨沙羅 現役続行する深い理由
- 9. 瀬戸大也が離婚発表 厳しい声も
- 10. 沙羅 美容で目を引くパーツは
- 1. ぼる塾 酒寄希望が第2子妊娠
- 2. 二宮 ボイトレは1回も「ない」
- 3. 平手&神尾の結婚生活 憂慮の声
- 4. 高梨沙羅への「失礼質問」物議
- 5. 平手&神尾「メンタル面が心配」
- 6. 声優・鈴村健一 しばらく休養へ
- 7. 元SKE48の19歳 脳梗塞のため入院
- 8. フジ「救命病棟24時」が今秋復活
- 9. アンナミラーズ 3年半ぶりに復活
- 10. 瀬戸大也と離婚 消えた夫の痕跡
- 1. ピクサーの世界展 日本初上陸へ
- 2. 脂肪を燃焼し尽くす鬼のプランク
- 3. 12年ぶり復活 ミスドの人気商品
- 4. 「首が老ける人」やっていること
- 5. DV父との再会に歓喜 裏切り発覚
- 6. 職場でたばこ休憩が不公平温床に
- 7. ハトムギ化粧水にポケモンコラボ
- 8. もっと俺にかまってよ。本当は「寂しがり屋の男性」に見られる特徴
- 9. 続けるほど骨盤の歪みが整っていく。１日３セット【下半身太りの予防につながる】簡単ストレッチ
- 10. らぶいーず バレンタインテーマ