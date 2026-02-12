◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日（2026年2月12日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケート女子の千葉百音（木下グループ）と中井亜美（TOKIOインカラミ）が12日、現地入り後初めて競技会場で練習した。千葉は曲かけでSP「ラストダンス」を調整。冒頭のフリップ―トーループの連続3回転からダブルアクセル、後半の3回転ルッツを全て着氷させ、スピンやステップでもキレのある動きを見せた。それ以外の時間で