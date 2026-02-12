韓国で２０１８年に高視聴率を記録したドラマ「たった一人の私の味方」などに出演していた俳優のチョン・ウヌさんが１１日、３９歳で死亡したことが現地メディアで報じられ、故人と生前親交があったとみられるデザイナーのファン・ヨンロンさんが同日、ウヌさんへの哀悼メッセージを自身のインスタグラムに投稿した。加えてウヌさんとやりとりしたチャットメッセージを公開し、ウヌさんが４年もの間詐欺被害に遭っていたとみられ