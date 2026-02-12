◆練習試合中日４―１ヤクルト（１２日・北谷）ＷＢＣ日本代表の中日・高橋宏斗投手が、今季初めて対外試合に登板。４回から２番手でマウンドに上がり、１回１安打無失点、２奪三振と順調な仕上がりをアピールした。この日は、ＷＢＣ球を使用。バックネット裏にピッチクロックが設置された。４回先頭、ともにＷＢＣを戦うヤクルト・中村悠に右翼線二塁打を許した。いきなり走者を背負ったが、続く伊藤を二ゴロに打ち取り、１