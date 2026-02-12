◆練習試合中日４―１ヤクルト（１２日・北谷）＝特別ルール＝ヤクルト・池山隆寛監督（６０）は１２日、今季初実戦となる中日戦（北谷）終了後に取に応じ、左ハムストリング（太もも裏）筋損傷のため別メニュー調整となっているドラフト１位・松下歩叶（あゆと）内野手（２２）＝法大＝の今後について言及した。１日から神宮外苑で練習していた２軍が１３日から宮崎・西都に場所を移すタイミングだが、指揮官は「とりあえず