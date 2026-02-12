１１年のクイーン賞・Ｊｐｎ３を制すなどダートの重賞戦線で活躍したクラーベセクレタの子モンスターラッシュ（牡３歳、美浦・高木登厩舎、父クリソベリル）が、２月１５日の東京３Ｒ・３歳新馬（ダート１６００メートル）にスタンバイしている。美浦・坂路のみでの調整だが１週前に５４秒８―１２秒６、当週に５４秒３―１２秒３と好タイムをマーク。高木調教師も「脚元が固まるまで坂路中心ですが、動きはいいし水準以上です