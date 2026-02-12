ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート男子１０００メートル（１１日＝日本時間１２日、ミラノ・スピードスケート競技場）で起きたハプニングを巡り、オランダオリンピック委員会が不満をつづった。金メダル候補だったユップ・ベンネマルス（オランダ）は、ラスト１周のバックストレートで同走の廉子文（中国）と入れ替わる際に足をぶつけられた。順調な滑りを見せていたが、接触によってリズムを崩して５位。その後再レース