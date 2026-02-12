中道改革連合の代表選挙に立候補した小川淳也氏は１２日、同じく代表戦に立候補した階猛氏とともに党本部で共同記者会見を行った。中道は先の衆院選で小選挙区の候補者２０２人のうち当選したのは前職の７人だけで、比例と合わせて４９議席の大敗となった。階氏と小川氏は小選挙区で議席を守ったが、党代表になった場合、どう立て直していくのか。階氏は「まもなく始まる国会に置いて新しい中道改革連合が素晴らしい党なん