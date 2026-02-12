阪神・坂本誠志郎捕手が１２日、石井大智投手のＷＢＣ辞退について胸中を明かした。石井は１１日の紅白戦で左アキレスけんを損傷し、長期離脱を余儀なくされた。「一番本人が悔しいし、大智の気持ちは誰にも分からない。僕らは悔しいだろうって臆測でしかものを言えないですけど、悔しいなんてものじゃないかもしれないし…」とチームメートを思いやった。キャンプ中のブルペンではピッチコムなどを使用し、ともにＷＢＣを見据