佐賀県警の科捜研の元職員がDNA型鑑定の不正を繰り返していた問題です。警察庁が12日、特別監察の2度目の中間報告を公表し、捜査への影響を解明できない事例があることが分かりました。 佐賀県警では、科学捜査研究所に所属していた40代の男性職員がDNA型鑑定の不正を繰り返したとして、警察庁が去年10月から特別監察を実施しています。佐賀県警はこれまでに、検査をしていないのに「DNA型は検出されなかった」とするなど、130