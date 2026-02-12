福岡市のアーティストが手がけた、幅およそ4メートルの「デジタルアート作品」が12日、披露されました。幻想的な光と音に包まれたのは、ホテルの大浴場です。宿泊者は入浴しながら非日常を味わうことができます。福岡市中央区春吉にあるクロスライフ博多天神です。館内にさまざまなアート作品が並ぶ中、一番の目玉は。■小川ひとみアナウンサー「大浴場に入ると、目の前に大きなスクリーンが