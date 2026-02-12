通貨オプションボラティリティードル円１週間１１．８％に上昇、円高リスクを反映 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.796.3210.707.16 1MO10.306.529.307.30 3MO9.896.749.037.62 6MO9.676.928.937.81 9MO9.617.098.927.99 1YR9.437.128.898.03 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.7511.068.66 1MO9.1810.128.