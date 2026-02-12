菊池雄星 写真：USA TODAY Sports/ロイター/アフロ エンゼルスの菊池雄星投手（34）が11日(日本時間12日)、アリゾナ州テンピの球団施設でキャンプイン。 キャンプ初日からライブBP(実戦形式の打撃練習)に登板する異例の仕上がりの早さで、早くも最速97マイル(約156キロ)をマークした。 2イニング打者13人に対して49球を投げ、2安打、1四球、2奪三振。特に右打者のヒザ元に決まる新球ナックルカーブが効果的だ