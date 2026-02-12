県内のインフルエンザ患者の報告数は1医療機関あたり35.76人と前の週より大幅に増加し、警報基準である30人をこの冬、再び上回りました。県では手洗いや換気など感染対策の徹底を呼び掛けています。県内で今月8日までの1週間に届け出があったインフルエンザの患者数は1医療機関あたり35.76人と前の週より13.2人増え3週連続の増加となりました。保健所別では上田が84・6人で前の週より26.4人と大幅に増えたほか、松本市を除く松本が