１０日、出し物を披露する社火チーム。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌2月12日】中国甘粛省敦煌市で10日、午（うま）年の春節（旧正月、今年は2月17日）をテーマとした伝統行事「社火」が行われた。都市部と農村から九つの社火チームが参加、竜舞や伝統舞踊「秧歌（ヤンコ踊り）」など多彩な演目を披露し、観光客や市民と共に新春を楽しくにぎやかに祝った。１０日、出し物を披露する社火チーム。（敦煌＝新華社配信／