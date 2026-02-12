茨城県にある日本原電・東海第二原発の再稼働をめぐり、事前の了解が必要となる東海村の村長や周辺にある5つの市の市長が、現場を視察しました。【映像】周辺首長が視察（実際の様子）12日午前、東海第二原発を訪れたのは、「再稼働は必要」と明言し、去年9月、村長選で再選を果たした東海村の山田村長と、日立市など周辺5つの市の市長です。山田村長らは、重大事故など緊急事態が発生した際、関係者が集まって指揮を執るた