バイクの貸し借りを巡って、トラブルになった少年の両親らを車で襲い、大けがさせた疑いで24歳の男ら11人が逮捕されました。筑波壱基容疑者（つくば・かずき24）と少年10人（16〜19）は、東京・東久留米市の路上で、バイクの貸し借りでトラブルになった少年の父親（50代）に車で幅寄せして転倒させたほか、母親（40代）が乗った車に追突して2人に大けがをさせた疑いが持たれています。逮捕された11人はトラブルになった少年グル