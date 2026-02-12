12日午前、北秋田市の民家を訪問した女性に屋根からの落雪が直撃し、この女性が大けがをしました。北秋田警察署の調べによりますと12日午前10時50分ごろ、北秋田市の21歳の女性が北秋田市小又の民家を訪問した際、この家の車庫兼倉庫の屋根から落ちてきた雪が直撃しました。女性は頭に傷を負ったほか、足の骨を折る大けがをしました。県内では日中の気温が、これまでより高い日が続く見込みです。屋根からの落雪などには十分な注意