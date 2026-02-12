キオクシアホールディングスは１２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比１．８％減の１兆３３４７億７６００万円、非ＧＡＡＰベースの純利益は同４０．８％減の１４９６億９１００万円となった。１０～１２月期では売上高が同２０．８％増の５４３６億円と過去最高となり、同ベースの純利益は同１７．３％増の８９５億円と会社計画